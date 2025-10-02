(د ب أ)

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها اليوم الخميس، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن الهولندية "مينيرفاراخت" في خليج عدن والذي تبنته الجماعة الحوثية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم الخميس،"ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الذي يعد استمراراً للتهديد المباشر لمليشيا الحوثي الإرهابية على حرية الملاحة وأمن التجارة الدولية".

وأضافت أن "مليشيات الحوثي ليست سوى ذراع عسكرية للنظام الإيراني، تُدار وتُموَّل لخدمة أجندات تخريبية تعمّق معاناة الشعب اليمني وتهدد استقرار المنطقة".

ودعت الحكومة اليمنية، شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الإسراع في "إدراج مليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب وفرض العقوبات الرادعة عليها وعلى داعميها في طهران".

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بالعمل كشريك مسؤول مع المجتمع الدولي لحماية الممرات البحرية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت جماعة الحوثيين أمس الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن "مينيرفاراخت" في خليج عدن ، بصاروخ مجنح، ما أدى إلى إصابتها مباشرة واشتعال النيران فيها.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، "إن العملية نفذت بسبب ما وصفته بانتهاك الشركة المالكة للسفينة لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "السفينة باتت معرضة للغرق بعد اندلاع حريق على متنها".

وأوضحت الجماعة أن الهجوم يأتي في إطار ما تسميه "إسناد ونصرة للشعب الفلسطيني".