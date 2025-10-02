إسرائيل عن الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر: أمر بغيض ومؤلم للغاية

وكالات

أدانت السفارة الإسرائيلية في لندن، الهجوم الذي وقع اليوم في كنيس هيتون بارك للطائفة العبرية في مدينة مانشستر تزامنا مع يوم الغفران.

وقالت السفارة الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس"، الخميس، إن "ارتكاب مثل هذا العمل العنيف في أقدس يوم في التقويم اليهودي، في مكان للصلاة والمجتمع، أمر بغيض ومؤلم للغاية".

وأشارت السفارة، إلى أنها "تتواصل السفارة بشكل وثيق مع الجالية اليهودية في مانشستر والسلطات البريطانية وصندوق أمن المجتمع (CST) لمراقبة التطورات وضمان تقديم الدعم اللازم".

وعبّرت السفارة الإسرائيلية، عن شكرها للشرطة البريطانية في مدينة مانشستر لسرعة استجابتها للحادث، مؤكدة على ضرورة ضمان سلامة وأمن المجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة.

وأضافت السفارة "إن أفكار وصلوات شعب إسرائيل مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع اليهودي بأكمله في هذا الوقت العصيب".

وأعلنت الشرطة البريطانية، مقتل 3 أشخاص في مدينة مانشستر بينهم اثنين قُتلا بالهجوم على كنيس "هيتون بارك" اليهودي.

وأشارت الشرطة، إلى أن الشخص الثالث قُتل بعد إصابة برصاصة أطلقها عناصرها، يعتقد أنه المشتبه يه في الهجوم.

وأوضحت أن حالة المشتبه به لا يمكن تأكيدها بسبب "وجود أشياء مشبوهة بحوزته.

في الوقت نفسه، أفادت الشرطة بأن 3 أشخاص آخرين أُصيبوا وهم في حالة خطرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسيارة وطعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن قوات الشرطة أطلقت النار على منفّذ الهجوم، فيما يرجّح عمدة المدينة مقتل المشتبه به في الهجوم.

وتلقت الشرطة بلاغا، عن حادث في كنيس هيتون بارك العبري، من أحد الجمهور الذي شاهد سيارة تتجه نحو عدد من الأشخاص وطعن رجل واحد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الشرطة أعلنت بروتوكول "أفلاطون" بعد لحظات من تلقيها البلاغ.

وأفلاطون هو عبارة عن مجموعة من الاستجابات التي تقوم بها خدمات الطوارئ للحوادث واسعة النطاق بما في ذلك الهجمات الإرهابية.