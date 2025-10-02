إسرائيل تنفي دخول أي من سفن أسطول الصمود لمياه غزة الإقليمية

وكالات

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس، عدم تمكن أي قارب من "أسطول الصمود" من دخول المياه الإقليمية التي يسيطر عليها قبالة سواحل غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت البيانات الملاحية للسفينة "ميكينو" التابعة لأسطول الصمود، دخولها مياه غزة الإقليمية وهي على بعد 9 أميال بحرية من شواطئ القطاع.

وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن مراسلها العسكري، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 قاربا من أسطول الصمود حتى الآن.

وأفاد المراسل العسكري، بنقل المئات من المشاركين في أسطول الصمود العالمي بشكل جماعي إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ، مساء الأربعاء، عملية اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار عن غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، إن سلاح البحرية بجيش الاحتلال تواصل مع سفن أسطول الصمود لتحذيره من الاقتراب من منطقة قتلا نشطة وانتهاكه الحصار البحري "القانوني"، داعيا الأسطول إلى تغيير مساره إلى ميناء أسدود.

ونوّهت الخارجية الإسرائيلية، إلى أنها جددت عرضها بنقل المساعدات على متن سفن أسطول الصمود بشكل سلمي عبر قنوات آمنة إلى قطاع غزة.

ويتألف أسطول الصمود العالمي من أكثر من 40 قاربا مدنيا، تحمل على متنها نحو 500 ناشط بمن فيهم برلمانيون ومحامون.

ويُعد أسطول الصمود، أحدث محاولة مدنية دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة. وكان من المفترض أن يصل الأسطول إلى شواطئ غزة صباح الخميس ما لم تقم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراضه.