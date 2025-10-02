إعلان

وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية يصل إلى موسكو- صور

كتب : مصراوي

03:07 ص 02/10/2025
    وزارة الدفاع السورية
وكالات

وصل وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة علي النعسان إلى العاصمة الروسية موسكو.

وكان في استقبال الوفد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف.

وتندرج هذه الزيارة في سياق تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت العاصمة الروسية زيارة هامة لوفد سوري رفيع المستوى ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبوقصرة، حيث عقدا سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة مع مسؤولين وقادة روس.، بحسب روسيا اليوم.

