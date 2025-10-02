

وكالات

أكدت حركة حماس، أن اعتراض بحرية الاحتلال الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية، واعتقال النشطاء والصحفيين المرافقين لهم، يشكل اعتداء غادرا وجريمة قرصنة وإرهاب بحري على المدنيين؛ تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال، وهو اعتداء همجي استهدف متضامنين دوليين كانوا في مهمة إنسانية عاجلة لنقل مساعدات طارئة إلى أهلنا المحاصرين في قطاع غزة، الذين يتعرضون منذ عامين لإبادة جماعية وتجويع ممنهج.

وأدانت حماس في تصريح لها بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي الذي شنه جيش العدو على أسطول الصمود، مؤكدة أن اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود عمل إجرامي يجب أن يدان من جميع أحرار العالم.

وقال البيان: نحيي شجاعة النشطاء الأحرار وإصرارهم على كسر الحصار عن شعبنا، وندعو أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة، للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورًا.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة الاحتلال وقرصنته، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم، والعمل الجاد لوقف جريمة الإبادة والتجويع المفروضة على شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الإنسانية جمعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه بدأ عملية السيطرة على سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي المتجهة إلى قطاع غزة.

وقال أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، إنه تم اعتراضه في المياه الدولية من قبل البحرية الإسرائيلية، كما جرى اعتقال عدد من النشطاء المشاركين في الرحلة البحرية التي تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال في بيان: "لقد تم اعتراض أسطولنا الإنساني في المياه الدولية من قبل البحرية الإسرائيلية نؤكد أن مهمتنا سلمية بالكامل، وهدفها كسر الحصار المفروض على غزة إننا نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل الفوري لضمان سلامة جميع من هم على متن السفن، ووقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جنود البحرية بدأوا في السيطرة على أسطول الصمود وصعد الجنود على عدة سفن.

وكان منظمو أسطول الصمود العالمي قد حذروا مساء الأربعاء من قرب اعتراض عشرات القوارب التابعة للأسطول من جانب الجيش الإسرائيلي، وأشاروا إلى إعلان حالة التأهب أُعلنت على متن قوارب الأسطول التي تسعى إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وفقا للغد.