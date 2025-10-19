بريطانية تزعم قيام قراصنة روس بسرقة ملفات من قواعدها الجوية والبحرية

(د ب أ)

تقوم وزارة الدفاع البريطانية بالتحقيق في مزاعم بأن قراصنة روس سرقوا مئات الوثائق العسكرية الحساسة ونشروها على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك ويب).

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن الملفات تحتوي على تفاصيل عن ثماني قواعد تابعة لسلاح الجو الملكي والبحرية الملكية، وكذلك أسماء موظفي وزارة الدفاع وعناوين البريد الإلكتروني.

وقالت الصحيفة إن مجرمي الإنترنت تمكنوا من الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت للملفات عن طريق اختراق مجموعة مقاولات للصيانة والبناء تدعى "دود جروب".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله "نحن نتبع نهجا قويا واستباقيا للتهديدات الإلكترونية التي يمكن أن تشكل مخاطر على المصالح الوطنية"

وتابع "نحن نحقق بنشاط في المزاعم بأن المعلومات المتعلقة بوزارة الدفاع تم نشرها على شبكة الإنترنت المظلمة.

وأضاف "لحماية المعلومات التشغيلية الحساسة، لن نعلق على التفاصيل الخاصة بهذا الشأن".