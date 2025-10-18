إسرائيل تحدد هوية أسير آخر سلمته حماس لها

تل أبيب(إسرائيل)- (أ ب)

حددت إسرائيل هوية رفات أسير آخر سلمته حماس لها بأنه إيلياهو مارجاليت، بينما تبحث حماس عن المزيد من الجثث تحت الأنقاض في قطاع غزة وتحث على السماح بدخول المزيد من المعونات إلى الجيب المحاصر.

وقال مكتب رئيس وزراء إسرائيل اليوم السبت إنه تم التعرف على جثة مارجاليت، بعد إجراء اختبار عليها بالمركز الوطني للطب الشرعي وتم إخطار أسرته.

وكان قد تم أسره مارجاليت/76 عاما/ في السابع من أكتوبر 2023، عندما هاجمت حماس إسرائيل، من اسطبلات الخيول ، حيث كان يعمل في كيبوتس نير عوز.

وفي بيان صدر اليوم السبت، قال منتدى الرهائن، الذي يدعم أسر هؤلاء المختطفين إن عودة رفات مارجاليت تمنح لأسرته قدرا من السلوان، لكنهم لن يهدأ لهم بال حتى إعادة الأسرى الـ18 المتبقين. وأضاف المنتدى أنه سيواصل تنظيم مسيرات أسبوعية، حتى عودة جميع رفات الأسرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة إن إسرائيل تسلمت جثمان أحد الأسرى الذي سلمته حماس إلى الصليب الأحمر في وقت سابق.