الجثة رقم 10.. مكتب نتنياهو يصدر بيانا بشأن استلام جثمان رهينة من حماس

وكالات:

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، أن بلاده تسلمت نعشًا يحمل جثة رهينة.

وسلم الصليب الأحمر الجثة إلى قوات جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة.

وذكر مكتب "نتنياهو" أنه سيتم التعرف على الجثة في المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب.

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" أيضًا تسليم الجثة إلى الصليب الأحمر، وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إنها "ستواصل العمل لإتمام عملية التبادل".

وقبل الجمعة، أفرجت الحركة عن رفات 9 من أصل 28 رهينة متوفين كانوا محتجزين في غزة.

وأعلنت "حماس" أنها سلمت جميع جثث الرهائن التي تمكنت من الوصول إليها.

وقالت القسام في بيان لها "أنها عثرت على هذا الجثمان اليوم الجمعة في قطاع غزة، وأنها ستسلمها للصليب الأحمر الليلة".

وفي وقت سابق، هدد نتنياهو بالتحرك إذا لم تحصل إسرائيل على جثث الأسرى من حماس.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مع حكومة الاحتلال، بشأن تنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار وتسليم الأسرى والإفراج عن سجناء فلسطينيين، أنه يعلم عدد الجثث التي تحتجزها حماس، وإذا لم يحصل عليها فإن إسرائيل ستعرف كيف تتصرف وفقا لذلك.

وكانت كتائب القسام، أعلنت تسليم ما لديها من الأسرى الأحياء وجثث الأموات، موضحة أن ما تبقى من جثث الأسرى تحتاج جهوداً كبيرة ومعدات للبحث عنها.