وزير الخزانة الأمريكي يعتزم إجراء محادثة مع نظيره الصيني بشأن التجارة

(د ب أ)

يعتزم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، التحدث مع نظيره الصيني هو ليفينج بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بيسينت على هامش لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إنه من المقرر أن يجرى محادثة مع نائب رئيس وزراء الصين هو ليفينج، اليوم الجمعة، قبل لقائهما المتوقع في ماليزيا خلال نحو أسبوع.

وأضاف بيسينت: "نأمل أن يظهر الصينيون الاحترام الذي أظهرناه لهم"، معبرا عن ثقته في أن ترامب سيتمكن من "إعادة الأمور إلى مسار جيد" بفضل علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، نشرت الشبكة مقتطفات منها مسبقا على منصة إكس، وصف ترامب الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على الصين بأنها غير قابلة للاستمرار اقتصاديا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان معدل الرسوم الجمركية التراكمي البالغ 157% قابل للاستمرار اقتصاديا وما الهدف من ورائه، قال: "هذا غير مستدام، لكن هذا هو الرقم". وقال إن الصين هي من أجبرته على القيام بذلك.