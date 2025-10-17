إعلان

ترامب: اجتماع بودابست مع بوتين لكن أوكرانيا ستبقى على تواصل معنا

كتب : مصراوي

11:32 م 17/10/2025

دونالد ترامب و فلاديمير بوتين أرشيفية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الاجتماع المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمقرر عقده في العاصمة المجرية خلال الأسابيع المقبلة، سيضم الدولتين فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستبقى على تواصل مع أوكرانيا.

وقال ترامب: "سيكون اجتماعًا مزدوجًا لكن سيكون الرئيس زيلينسكي على اتصال بنا هناك الكثير من الخلافات بين الرئيسين، وأنا لا أتحدث خارج نطاق دوري عندما أقول ذلك".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "اللقاء المقبل يأتي استكمالًا لمحادثته الهاتفية التي استمرت ساعتين مع بوتين أمس، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي للاجتماع لم يحدد بعد وسأكون الرئيس الوسيط، وأخطط للحفاظ على مسافة صغيرة بين الزعيمين الروسي والأوكراني".

وتابع ترامب قائلًا: "ثلاثة رؤساء وأنا الرئيس الوسيط. ليس وضعًا سهلًا، لكنه يصبح أسهل عندما يتفهم الناس بعضهم البعض، عندما يجتمعون ويعجبون ببعضهم البعض هذا ليس هو الحال بالضرورة الآن، لكن ربما يمكن أن يتحسن الوضع وفي الوقت الحالي، سنحرص على أن تبقى الأمور تحت السيطرة".

اجتماع ترامب مع بوتين في بودابست دونالد ترامب فلاديمير بوتين لقاء ترامب مع زيلينسكي في البيت الأبيض

