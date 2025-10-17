وكالات

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث دعا الوزير التركي إلى ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار داخل القطاع.

وأكد فيدان، التزام بلاده بمواصلة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين وإرساء السلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية تحرك المجتمع الدولي لتضميد جراح الفلسطينيين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن الأولوية الأولى لبلاده هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن قلقه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجثامين.

وأضاف وزير الخارجية الألماني، أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحول إلى اتفاق دائم تمهيدًا للشروع في إعادة إعمار القطاع، لافتًا إلى أن بلاده خفضت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تستخدم في غزة لأنه يجب أن يعيش سكان القطاع بكرامة وأمن.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران أيضًا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا ومنع تمددها إلى أوروبا، وشدد الوزير الألماني على أن بلاده تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، محذرًا من أن روسيا لا تهدد أوكرانيا فحسب بل أوروبا بأسرها.

وأكد فاديفول كذلك رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى دعم ألمانيا لبرنامج الإعفاء من التأشيرة بين الجانبين.

كما أكد على ضرورة عدم اتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا في غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.