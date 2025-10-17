ترامب: الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 100% على الصين غير مستدامة

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع القادمة من الصين لن تكون مستدامة، مشيرًا إلى أن بكين السبب في أحدث طريق مسدود بالمحادثات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس للأعمال اليوم الجمعة، إن السلطات الصينية بدأت بتشديد قبضتها على صادرات المعادن النادرة، وهو ما أجبرنا على رفع التعريفات الجمركية.

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه التعريفات المرتفعة مستدامة وما قد تفعله للاقتصاد، أجاب ترامب: "إنها ليست مستدامة، ولكن أجبروني على القيام بذلك".