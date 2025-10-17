إعلان

برلمان منغوليا يقيل رئيس الوزراء

01:31 م 17/10/2025



بكين- (أ ب)

صوت برلمان منغوليا على إقالة رئيس الوزراء في صراع على السلطة علني بشكل غير عادي داخل حزب الشعب المنغولي الحاكم.

وتمكن معارضو رئيس الوزراء زاندانشاتار جومبوجاف من تمرير قرار مثير للجدل اليوم الجمعة أدى فعليا إلى إقالته من منصبه.

ويناقش البرلمان أيضا طلبا بالاستقالة من رئيسه أمارباياسجالان داشزيجفي، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء في الصراع الداخلي للحزب.

ولم يتضح على الفور من سيخلف زاندانشاتار، الذي يتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء حتى تعيين خليفة له أو ما إذا كان سيطعن في قرار إقالته. وتم تعيينه رئيسا للوزراء في يونيو/حزيران.

يأتي هذا الاضطراب السياسي في وقت حرج، نظرا لأنه لم يتم إقرار ميزانية العام المقبل بعد وأضرب المعلمون، الذين يطالبون بإدراج زيادات في رواتبهم ضمن الميزانية، هذا الأسبوع، ويهدد الأطباء بالإضراب أيضا.

برلمان منغوليا يقيل رئيس الوزراء

