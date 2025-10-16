الصحة بغزة: تسلّمنا جثامين 30 معتقلًا فلسطينيًا من إسرائيل

مصراوي

قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، الخميس، إنها تسلمت 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين بواسطة الصليب الأحمر ليرتفع عدد الجثامين المستلمة إلى 120.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، تسلمها 45 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت الصحة بغزة، أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للعائلات.

وكانت وزارة الصحة بغزة، تسلمت يوم أمس الثلاثاء، 45 جثمانا لشهداء فلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن الجثامين تحمل أدلة واضحة على التعذيب والإعدام الميداني، حيث وُجدت عليها آثار تقييد وعصب للعيون، ما يشير إلى تعرض أصحابها لانتهاكات قبل استشهادهم.