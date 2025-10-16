إعلان

الصحة بغزة: تسلّمنا جثامين 30 معتقلًا فلسطينيًا من إسرائيل

كتب : مصراوي

01:57 م 16/10/2025

الصليب الأحمر في غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، الخميس، إنها تسلمت 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين بواسطة الصليب الأحمر ليرتفع عدد الجثامين المستلمة إلى 120.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، تسلمها 45 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت الصحة بغزة، أن طواقمها تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للعائلات.

وكانت وزارة الصحة بغزة، تسلمت يوم أمس الثلاثاء، 45 جثمانا لشهداء فلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن الجثامين تحمل أدلة واضحة على التعذيب والإعدام الميداني، حيث وُجدت عليها آثار تقييد وعصب للعيون، ما يشير إلى تعرض أصحابها لانتهاكات قبل استشهادهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثامين المعتقلين غزة فلسطين إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه