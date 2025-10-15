إعلان

اغتيال معارض إيراني رميا بالرصاص أمام منزله في تركيا

كتب : مصراوي

03:10 م 15/10/2025

وكالات

ذكر موقع "حال ‌وش" أن ماموستا مسعود نظري، رجل الدين السُنّي ومن أبرز المعارضين للنظام الإيراني، قُتل أمام منزله في مدينة إسطنبول التركية إثر هجوم مسلح نفّذه مجهولون.

وبحسب التقرير، أُطلق على الناشط الكردي، المنحدر من مدينة جوانرود، عدة طلقات نارية أردته قتيلًا على الفور.

وأشار "حال ‌وش" إلى أن "نظري" كان قد غادر إيران قبل نحو عشر سنوات بسبب نشاطه الديني والسياسي المعارض، واستقر في تركيا منذ ذلك الحين.

ونقل الموقع عن عائلته ومقرّبين منه أن الراحل تلقّى تهديدات متكرّرة من الأجهزة الأمنية الإيرانية، مؤكدين أن "بصمات أجهزة الأمن الإيرانية واضحة في هذا الاغتيال".

