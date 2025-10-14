مسؤول تركي: أنقرة وضعت خططا لمنع نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

أنقرة - (أ ب)

قال مسؤول تركي بارز اليوم الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان أوضح أنه لن يقبل حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة رفيعة المستوى في مصر، مضيفا أن أنقرة وضعت خططا لمنع الزعيم الإسرائيلي من حضور الاجتماع.

وتعد تصريحات عمر جليك المتحدث باسم حزب أردوغان الحاكم أول تأكيد علني على أن تركيا عملت بنشاط على منع مشاركة نتنياهو في قمة أمس الاثنين في منتجع شرم الشيخ بمصر والتي كانت تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار في غزة.

وكان أردوغان، أحد الموقعين على الإعلان الرباعي بجانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد، فيما رفض مكتب نتنياهو يوم الثلاثاء التعليق على هذا الأمر.

وعلى الرغم من أن نتنياهو قبل في البداية الدعوة التي وجهت إليه في اللحظة الأخيرة لحضور القمة، إلا أن مكتبه أعلن لاحقا أنه لن يشارك بسبب عطلة يهودية.

وقال جليك للصحفيين "موقف رئيسنا واضح تماما، إنه لن يقبل أبدا أن يكون في نفس الصورة مع نتنياهو، لن يقبل أن يكون في نفس القمة، لن يقبل الجلوس على نفس الطاولة".

وأضاف جليك أن تركيا تستعد دائما لسيناريوهات متعددة قبل مثل هذه القمم. وقال إن "مشاركة نتنياهو لم تكن مطروحة في البداية. ومع ذلك، بما أننا كنا مستعدين لكل سيناريو محتمل، فقد عملنا بالفعل على كيفية الرد إذا حدث مثل هذا الوضع".