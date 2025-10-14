أكبر رئيس دولة في العالم سنّا يخسر الانتخابات في الكاميرون

وكالات

فشل رئيس الكاميرون بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، في الفوز بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت قبل نحو يومين.

وسعى بيا، وهو أكبر رئيس دولة في العالم سنًّا، إلى الفوز بولاية ثامنة بعد 43 عامًا في السلطة. وتوقّع محلّلون أن تمنحه سيطرته على مؤسسات الدولة وانقسام المعارضة أفضلية في الانتخابات، على الرغم من الاستياء الشعبي المتزايد من الركود الاقتصادي وانعدام الأمن.

وأعلن مرشح المعارضة الكاميرونية، عيسى تشيروما، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في 12 أكتوبر، وحثّ الرئيس بول بيا على تقبّل الهزيمة و"احترام حقيقة صناديق الاقتراع"، وذلك قبل إعلان النتائج الرئاسية رسميًّا.

وانشقّ تشيروما (76 عامًا)، المتحدث السابق باسم الحكومة ووزير العمل السابق، عن بيا في وقت سابق من هذا العام، وشنّ حملة استقطبت حشودًا كبيرة وتأييدًا من ائتلاف من أحزاب المعارضة والجماعات المدنية.

وأشاد تشيروما بالناخبين لـ"تحدّيهم الترهيب"، وبقائهم في مراكز الاقتراع حتى وقت متأخر من الليل لحماية أصواتهم. وقال تشيروما: "أشكر أيضًا المرشحين الذين أرسلوا لي بالفعل تهنئاتهم واعترفوا بإرادة الشعب".

وحذّر قائلًا: "لقد وضعنا النظام أمام مسؤولياته: فإما أن يُظهر عظمته بقبول حقيقة صناديق الاقتراع، أو أن يختار إغراق البلاد في قلاقل ستترك ندبة لا تُمحى في قلب أمتنا".

ويسمح القانون الانتخابي في الكاميرون بنشر النتائج في مراكز الاقتراع، ولكن يجب أن تتم المصادقة على النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري، الذي لديه مهلة حتى 26 أكتوبر لإعلان النتيجة.