الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين في غزة يزعم اقترابهم من قواته

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه رصد عددًا من المشتبه بهم الذين عبروا "الخط الأصفر" واقتربوا من القوات المشاركة في العمليات العسكرية شمالي قطاع غزة، وفق زعمه.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "لقد تم تنفيذ عدة محاولات لابعاد المشتبه فيهم الذين رفضوا الدعوات وواصلوا الاقتراب ليتم إطلاق النار عليهم لإزالة التهديد".

فيما أعلن المستشفى المعمداني، اليوم، استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.