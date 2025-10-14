إعلان

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين في غزة يزعم اقترابهم من قواته

كتب : مصراوي

12:10 م 14/10/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه رصد عددًا من المشتبه بهم الذين عبروا "الخط الأصفر" واقتربوا من القوات المشاركة في العمليات العسكرية شمالي قطاع غزة، وفق زعمه.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "لقد تم تنفيذ عدة محاولات لابعاد المشتبه فيهم الذين رفضوا الدعوات وواصلوا الاقتراب ليتم إطلاق النار عليهم لإزالة التهديد".

فيما أعلن المستشفى المعمداني، اليوم، استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال هدنة وقف إطلاق النار غزة العمليات العسكرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات