روسيا تقصف أوكرانيا.. انقطاع الكهرباء عن 30 ألف مشترك في 3 مناطق بكييف

كتب : مصراوي

05:57 ص 14/10/2025

روسيا وأوكرانيا.

وكالات
قال مسؤولان أوكرانيا، إن القوات الروسية هاجمت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بقنابل موجهة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 30 ألف مشترك في ثلاث مناطق.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن القوات الروسية استخدمت قنابل موجهة لمهاجمة مناطق نيميشليانسكي وسلوبيدسكي وشيفشينكيفسكي.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف إن القنابل الثلاث ألحقت أضرارا بمستشفى وخطوط لنقل الكهرباء، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 30 ألف مشترك تقريبا.

وأضاف أن 4 أشخاص أصيبوا ونُقل بعضهم إلى أقسام مختلفة داخل المستشفى.

وأضاف تيريخوف: "للأسف، تضرر المستشفى بشدة وكان هناك مرضى بداخله. أصيب أربعة أشخاص بدرجات متفاوتة، وتحطمت حوالي 200 نافذة".

وتابع "تستهدف الهجمات عادة أهدافا في مجال الطاقة، مثل محطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها وشبكة الكهرباء ككل. والهدف هو إيقاف شبكة نقل الطاقة عن العمل".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ركزت القوات الروسية هجماتها على أهداف مرتبطة بشبكة الكهرباء وصناعة الغاز الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وفقا لسكاي نيوز.

روسيا وأوكرانيا روسيا قصف روسيا على أوكرانيا انقطاع الكهرباء في كييف كييف

