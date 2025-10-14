إعلان

فنزويلا تغلق سفارتيها في النرويج وأستراليا.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

03:10 ص 14/10/2025

علم فنزويلا

وكالات

أعلنت الخارجية الفنزويلية، أن فنزويلا ستغلق سفارتيها في النرويج وأستراليا في إطار إعادة هيكلة لبعثاتها الدبلوماسية حول العالم.


وأوضح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، أن الهدف من وراء ذلك هو إعادة توزيع الحضور الدبلوماسي من أجل "تعزيز التحالفات مع الجنوب العالمي وتفعيل التضامن بين الشعوب والتعاون في المجالات الاستراتيجية للتنمية المشتركة".

وأشار إلى أن تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير الصلات الثنائية في كل من النرويج وأستراليا سيتم ضمانها عبر بعثات دبلوماسية أخرى، وأن الإعلان عن التفاصيل بهذا الشأن سيتم في وقت لاحق.

وأعلنت الخارجية الفنزويلية في الوقت ذاته عن قرارها فتح سفارتين في زيمبابوي وبوركينا فاسو.

وأشارت إلى أن هاتين السفارتين ستكونان "منصتين للتعاون في مجالات الزراعة والطاقة والتعليم وإنتاج الثروات الطبيعية وغيرها من المجالات"، بحسب روسيا اليوم.

