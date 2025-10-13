إعلان

زيلنسكي: سأجتمع مع ترامب في واشنطن يوم الجمعة

كتب : مصراوي

11:29 م 13/10/2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الجمعة وسيناقشا معا قدرات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى.

وذكر زيلينسكي في حديثه مع الصحفيين في كييف أنه أطلع ترامب على "رؤية" حول عدد صواريخ توماهوك الأمريكية التي تحتاج إليها أوكرانيا من أجل مجهودها الحربي ضد روسيا، وأن الزعيمين سيناقشان مزيدا من التفاصيل حول هذه المسألة يوم الجمعة.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع أن تشمل المواضيع الرئيسية للنقاش الدفاع الجوي، والمزيد من الأسلحة الأمريكية لكييف، واحتمال عودة روسيا إلى طاولة المفاوضات. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائهم نظرا لعدم الإعلان عن الزيارة.

ويضغط زيلينسكي على واشنطن لتزويد كييف بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع، القادرة على ضرب موسكو، والتي يقول الأوكرانيون إنها ستُستخدم فقط ضد أهداف عسكرية.

وقالت موسكو إن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا خطيرا. وصرح ترامب بأنه يفكر في إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، لكنه قال أيضا إنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قمة شرم الشيخ للسلام.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة (تغطية خاصة)
رفعها ترامب في قمة شرم الشيخ.. ماذا جاء في الصفحة الأخيرة من اتفاق وقف حرب غزة؟