زيلنسكي: سأجتمع مع ترامب في واشنطن يوم الجمعة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الجمعة وسيناقشا معا قدرات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى.

وذكر زيلينسكي في حديثه مع الصحفيين في كييف أنه أطلع ترامب على "رؤية" حول عدد صواريخ توماهوك الأمريكية التي تحتاج إليها أوكرانيا من أجل مجهودها الحربي ضد روسيا، وأن الزعيمين سيناقشان مزيدا من التفاصيل حول هذه المسألة يوم الجمعة.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع أن تشمل المواضيع الرئيسية للنقاش الدفاع الجوي، والمزيد من الأسلحة الأمريكية لكييف، واحتمال عودة روسيا إلى طاولة المفاوضات. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائهم نظرا لعدم الإعلان عن الزيارة.

ويضغط زيلينسكي على واشنطن لتزويد كييف بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع، القادرة على ضرب موسكو، والتي يقول الأوكرانيون إنها ستُستخدم فقط ضد أهداف عسكرية.

وقالت موسكو إن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا خطيرا. وصرح ترامب بأنه يفكر في إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، لكنه قال أيضا إنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ذلك.