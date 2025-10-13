ستارمر: نزع سلاح حماس مهم جدا لمستقبل السلام في المنطقة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن عملية نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس مهم جدا، من أجل مستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ستارمر، خلال تصريحات له على هامش مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام:"أننا نتطلع إلى وضع خبرتنا في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة".

ووجه رئيس الوزراء البريطاني الشكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، موضحًا: "الفضل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعود إلى الرئيس ترمب".

وكان قّع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشارك قادة وزعماء دول العالم في قمة "شرم الشيخ للسلام"، حيث أعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، ونواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء، وهم:

"رئيس الولايات المتحدة الأمريكية/ ملك الأردن/ أمير قطر/ أمير الكويت/ ملك البحرين/ رئيس فلسطين/ رئيس تركيا/ رئيس إندونيسيا/ رئيس أذربيجان/ رئيس فرنسا/ رئيس قبرص/ المستشار الألماني/ رئيس وزراء المملكة المتحدة/ رئيسة وزراء إيطاليا/ رئيس وزراء إسبانيا/ رئيس وزراء اليونان/ رئيس وزراء أرمينيا/ رئيس وزراء المجر/ رئيس وزراء باكستان/ رئيس وزراء كندا/ رئيس وزراء النرويج/ رئيس وزراء العراق/ نائب رئيس دولة الإمارات/ وزير خارجية سلطنة عمان/ سكرتير عام الأمم المتحدة/ أمين عام جامعة الدول العربية/ رئيس المجلس الأوروبي/ وزير الدولة للشئون الخارجية للهند/ سفير اليابان بالقاهرة".