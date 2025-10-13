الحوثيون يعلنون استعدادهم لصفقة تبادل أسرى شاملة في اليمن

(د ب أ)

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الاثنين، استعدادها الدخول في صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى في اليمن.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة عبدالقادر المرتضى في بيان مقتضب "بمناسبة خروج الأسرى الفلسطينيين نبارك لكل أبناء فلسطين هذا الإنجاز العظيم".

وفي الوقت الذي اتهم فيه السعودية والحكومة اليمنية بعرقلة ملف الأسرى، أعرب المرتضى عن أمله "في انفراجة قريبة لهذا الملف الذي طالت مدة الجمود فيه باليمن".

وأكد المسؤول الحوثي استعداد الجماعة "للدخول في صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية بشأن هذا البيان، لكنها سبق أن اتهمت الحوثيين بعرقلة ملف الأسرى والمعتقلين.

ومنذ أكثر من عام يشهد هذا الملف جمودا، بعد نجاح تبادل العديد من الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.