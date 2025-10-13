إعلان

ترامب: أنهينا حرب غزة وهذه بداية لشرق أوسط قوي يعيش في سلام

كتب : محمد جعفر

08:48 م 13/10/2025

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الذين شاركوا في قمة شرم الشيخ للسلام جاؤوا لأنهم يدركون أهمية الحدث التاريخي، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم يُعد إنجازًا غير مسبوق.

وأشاد ترامب بالفريق الأمريكي المشارك في المفاوضات، مشيرًا إلى أن التاريخ قد يسجل اسم وزير الخارجية ماركو روبيو كأعظم وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إنهاء الحرب في غزة يمثل بداية لشرق أوسط قوي يسوده السلام وينبذ الإرهاب، لافتًا إلى أن الخطوات الأولى نحو تحقيق السلام هي الأصعب دائمًا، مشيرًا إلى أن عودة الأسرى الإسرائيليين كانت لحظة مذهلة، وأن الشعب الإسرائيلي يعيش حالة من الفرح الغامر، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى اتفاقات أبراهام.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد وقعا على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

قمة شرم الشيخ ترامب حرب غزة

