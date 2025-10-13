قال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إن قمة شرم الشيخ حققت السلام في قطاع غزة، مضيفًا "اليوم هو أعظم يوم في التاريخ الحديث لأن السلام تحقق بعد جهود مضنية قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وجدد رئيس وزراء باكستان خلال كلمته بقمة السلام المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، ترشح الرئيس الأمريكي لنيل جائزة نوبل للسلام، معلقًا:" ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام لأنه أنقذ حياة الملايين".

ووجه شهباز شريف، الشكر لقادة المنطقة الذين ساهموا في تحقيق السلام وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر.

وكان وقّع الرئيس السيسى ونظيره الأمريكي على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال قمة السلام الذي وصفها ترامب بأنه يوم عظيم للشرق الأوسط.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي، قائلاً : "أشكرك وأعتقد أنك قائد كبير وقدمت لنا مساعدة كبيرة".