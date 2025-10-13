ترامب: مرحلة إعادة بناء غزة قد تكون الأصعب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب في غزة انتهت وأن المساعدات الإنسانية بدأت في التدفق إلى القطاع.

وأضاف ترامب، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، أن مرحلة إعادة بناء غزة ستكون الأصعب، مشيدًا بجهود الدول العربية والإسلامية التي ساهمت في تحقيق ما وصفه بـ"الانفراجة".

ووجّه الرئيس الأمريكي شكرًا خاصًا لأمير دولة قطر، واصفًا إياه بأنه "رجل استثنائي يحظى باحترام عظيم"، كما قدّم تعازيه لدولة قطر في ضحايا حادث السيارة المؤلم الذي أودى بحياة عدد من الدبلوماسيين القطريين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد وقعا على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

انطلقت الآن قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة بالعالم.