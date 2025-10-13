إعلان

رغم دعمه السياسي.. ترامب يوجه رسالة واضحة لنتنياهو: هذه الحرب انتهت

كتب : مصراوي

04:01 م 13/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي

على الرغم من الدعم السياسي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنه كان هناك خط ثابت موجه بشكل مباشر لرئيس حكومة الاحتلال، وهو: "اغتنموا الفرصة، ولا تستأنفوا الحرب".

وأدعى الرئيس الأمريكي أمام الكنيست، أن إسرائيل حققت أهدافها من الحرب في غزة التي استمرت عامين، ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن المزيد من الحرب لن يؤدي إلا إلى تدهور إرث نتنياهو.

وقال ترامب موجهًا حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "بيبي، سوف يتذكرك الناس بهذا الأمر أكثر بكثير مما لو واصلت هذا الأمر"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وكان نهج ترامب حذرًا، وغلف توسلاته بالإطراء. وجاءت كلماته في الوقت الذي حذر فيه نتنياهو من أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لم تنته بعد، وأنه قد يكون من الضروري القيام بمزيد من العمليات لمواصلة ملاحقة حماس، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وحاول ترامب في خطابه استباق ذلك، مشيرًا إلى أن نتنياهو اتخذ بالفعل قرارًا بإنهاء القتال، قائلًا لـ نتيناهو: "أريد فقط أن أهنئك على شجاعتك لتقول: هذا كل شيء. لقد فزنا، والآن دعونا نستمتع بحياتنا".

