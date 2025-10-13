ترامب يخرق البروتوكول الرئاسي من أجل نتنياهو

ترجمة- سهر عبد الرحيم:

خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، البروتوكول الرئاسي عند وصوله إلى مطار بن جوريون، إذ دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته للانضمام إليه في السيارة الرئاسية "الوحش".

وبعد انتهاء مراسم استقبال ترامب في مطار بن جوريون من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، و نتنياهو، صعد الأخير رفقة زوجته سارة إلى سيارة "الوحش/ذا بيست" الرئاسية الخاصة بترامب، واتجهوا معًا نحو الكنيست، في خرق للبروتوكول الرئاسي وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

و"الوحش" هي السيارة الرئاسية الرسمية لرئيس الولايات المتحدة، وهي من طراز "كاديلاك"، تم تصميمها وفقًا لمعايير الخدمة السرية الأمريكية الأكثر صرامة لحماية الرئيس.

تزن السيارة حوالي 9 أطنان، وتشمل قدرات مثيرة للإعجاب: درعًا واقيًا وزجاجًا مضادًا للرصاص بسمك 130 ملم، وتم تطويرها بشكل كبير بعد اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.

وبحسب "معاريف"، فإن السيارة مغلقة بإحكام ومجهزة بنظام بيئي مستقل يضمن أقصى قدر من الحماية للرئيس. وتقدر قيمة كل وحدة من "الوحش" بما يتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون دولار، وعند إخراجها من الخدمة، يتم تدميرها من قِبل الخدمة السرية للحفاظ على أسرارها التكنولوجية.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل، اليوم الاثنين، لإلقاء كلمة أمام الكنيست والاحتفال بعودة الأسرى الإسرائيليين الأحياء (عددهم 20) من قطاع غزة.