إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الشرق الأوسط بيتنا ولن نذهب إلى أي مكان آخر

كتب : مصراوي

02:22 م 13/10/2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "انتظرنا عودة ذوينا منذ عامين وشكرًا لك لأنك أنقذت حياتهم وحياة الكثيرين".

واعتبر لابيد، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن عدم حصول الرئيس الأمريكي على جائزة نوبل للسلام "خطأ جسيم"، زاعمًا أن لجنة نوبل للسلام ستضطر لمنح ترامب الجائزة العام القادم.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "الشرق الأوسط بيتنا ونحن هنا لنبقى ولن نذهب إلى أي مكان آخر".

وتابع لابيد: "أقول لكل من احتج ضد إسرائيل في لندن وروما وباريس وباقي دول العالم تم خداعكم فلم تكن هناك إبادة ولا تجويع متعمد"، بحسب زعمه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية الشرق الأوسط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز لقمة تاريخية جديدة
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)