زعيم المعارضة الإسرائيلية: الشرق الأوسط بيتنا ولن نذهب إلى أي مكان آخر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "انتظرنا عودة ذوينا منذ عامين وشكرًا لك لأنك أنقذت حياتهم وحياة الكثيرين".

واعتبر لابيد، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن عدم حصول الرئيس الأمريكي على جائزة نوبل للسلام "خطأ جسيم"، زاعمًا أن لجنة نوبل للسلام ستضطر لمنح ترامب الجائزة العام القادم.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "الشرق الأوسط بيتنا ونحن هنا لنبقى ولن نذهب إلى أي مكان آخر".

وتابع لابيد: "أقول لكل من احتج ضد إسرائيل في لندن وروما وباريس وباقي دول العالم تم خداعكم فلم تكن هناك إبادة ولا تجويع متعمد"، بحسب زعمه.