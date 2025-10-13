إعلان

نتنياهو يهدي ترامب "حمامة سلام ذهبية" تقديرًا لدوره في عودة الأسرى

كتب : مصراوي

01:48 م 13/10/2025

نتنياهو يهدي ترامب ''حمامة سلام ذهبية''

مصراوي

أهدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حمامة سلام ذهبية" تقديرًا لدوره في تأمين عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقبل قليل، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكنيست في القدس قادمًا من مطار بن جوريون، حيث ينتظر أن يُلقي كلمة أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل.

وأفاد الصحفيون المرافقون للوفد الأمريكي بوجود لافتات ترحيبية وشكر للرئيس ترامب على طول الطريق المؤدي إلى الكنيست.

ويعتزم ترامب خلال زيارته لقاء عائلات الأسرى قبل إلقاء خطابه أمام النواب الإسرائيليين.

ويُعد ترامب أول رئيس أمريكي يقول كلمة في الكنيست منذ عام 2008، حين ألقى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي.

واليوم الاثنين، أعلن الاحتلال الإسرائيلي تسلمه جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20، من قطاع غزة.

