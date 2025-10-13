وسائل إعلام عبرية: لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى حماس

كتب- مصراوي

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن آخر 13 أسيرًا على قيد الحياة كانوا محتجزين لدى حركة حماس قد تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر، ما يعني أنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء في قبضة الحركة.

وقالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل، إنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن عملية التسليم.

وكان من المقرر أن تسلّم حماس الأسرى الـ13 المتبقين من جنوب قطاع غزة، بعد أن سلّمت في وقت سابق صباح اليوم الدفعة الأولى التي تضم سبعة أسرى.

ولا تزال جثامين 28 من الأسرى لدى الحركة، مع خطط لنقل بعضها إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم حسب الصحيفة العبرية.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم الأسرى الـ13 المفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية.

وقبل قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الصليب الأحمر الدولي تسلم عددًا من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة، وهم الآن في طريقهم إلى إسرائيل.

وصباح اليوم الإثنين، تسلم الجيش الإسرائيلي 7 أسرى من الصليب الأحمر الدولي بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.