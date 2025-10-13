تزامنًا مع إطلاق سراح الأسرى.. ترامب يصل إلى إسرائيل

مصراوي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتو إلى إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب بعد رحلة طويلة من واشنطن.

وقال الأمريكي دونالد ترامب، قبل مغادرته واشنطن، إن "الوقت مناسب" لبدء سريان وقف إطلاق النار الذي ساعد في التوصل إليه.

وأضاف ترامب قبل أن يستقل طائرته: "كان الجميع يهتفون في وقت واحد، وهذا لم يحدث من قبل".

وصباح اليوم الاثنين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي تسلم 7 أسرى من الصليب الأحمر الدولي بعد الإفراج عنهم في وقت سابق من قطاع غزة.

وأكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.