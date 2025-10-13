إعلان

الرئيس الإسرائيلي بشأن إطلاق سراح الأسرى: إنه صباح أمل ودعاء عظيم

كتب : مصراوي

09:41 ص 13/10/2025

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

تل أبيب- (د ب أ)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بشأن عملية إطلاق سراح الأسرى صباح اليوم الاثنين، إنه "صباح أمل ودعاء عظيم"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن هرستوج القول، إنه "صباح نتطلع فيه إلى الأمام ونتمنى أن نرى الجميع في ديارهم، حتى آخر واحد منهم".

يأتي ذلك بينما أعلنت إسرائيل في وقت سابق أن حماس أفرجت اليوم الاثنين، عن سبعة رهائن وسلمتهم إلى الصليب الأحمر الدولي، في أول دفعة تفرج عنها الحركة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

