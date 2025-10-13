

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، إن الصليب الأحمر يؤكد أن عملية الإفراج عن الرهائن قد بدأت.

وبدأت عملية الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين في شمال قطاع غزة.

ونشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار تنفيذ صفقة "طوفان الأحرار" لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وظهرت طائرات مروحية إسرائيلية تستعد لنقل 20 أسيرا إسرائيليا أحياء من المرتقب الإفراج عنهم في قطاع غزة الساعة 08:00 صباحا بتوقيت المنطقة.

ونشر الإعلام العبري صورا لتلك المروحيات وظهرت في داخلها بعض المستلزمات الضرورية للتعامل مع كل أسير محرر عند استلامه.

كما ظهرت صور من داخل إحدى المروحيات وهي مجهزة بمقاعد للجلوس وسماعات الأذن المخصصة للتواصل عبر أجهزة الاتصال في المركبات ذات الضجيج العالي.