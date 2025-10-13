إعلان

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لنقطة التقاء شمال غزة لاستلام عدد من الرهائن

كتب : مصراوي

07:54 ص 13/10/2025

سيارات الصليب الأحمر

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الصليب الأحمر الدولي في طريقه إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة حيث سيتم استلام عدد من الرهائن، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "مستعدون لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر الدولي في وقت لاحق".

ومن المقرر أن تجري إسرائيل وحماس، اليوم الإثنين، عملية تبادل لرهائن ومعتقلين في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها ترامب.

وتهدف الخطة المكونة من 20 نقطة إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين إسرائيل وحماس في غزة والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

