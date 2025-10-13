إعلان

أسرى فلسطينيون يستقلون حافلات في السجون الإسرائيلية قبيل الإفراج المتوقع عنهم

كتب : مصراوي

07:28 ص 13/10/2025

أسرى فلسطينيون- أرشيفية

وكالات

استقل قبل قليل، أسرى فلسطينيون حافلات في السجون الإسرائيلية قبيل الإفراج المتوقع عنهم.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قائمة الرهائن التي نشرتها حماس تتوافق مع المعلومات لدى إسرائيل، وفقا للعربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم التنسيق بين حماس والصليب الأحمر بشأن الإفراج عن الرهائن.

وتحركت قوافل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى مواقع اصطحاب الرهائن الإسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم دعوة عائلات الرهائن للاستعداد للذهاب إلى قاعدة رعيم العسكرية لاستقبال المحتجزين.

ونشرت قبل قليل، حركة حماس قائمة تضم 20 اسما للرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم.

أسرى فلسطينيون السجون الإسرائيلية انطلاق حافلات لنقل أسرى فلسطينيين موعد صفقة تبادل الأسرى موعد تبادل الأسرى استقبال الأسرى الفلسطينيين تعديل قائمة الأسرى

