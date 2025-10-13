حماس تنشر قائمة تضم 20 اسما للرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم



وكالات

نشرت قبل قليل، حركة حماس قائمة تضم 20 اسما للرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إطلاق سراح الرهائن يبدأ في موقعين بمدينة غزة ومخيمات الوسط وخان يونس، وفقا لسكاي نيوز.

واتجه موكب من حافلات مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى عدد من المعتقلات لنقل أسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية تعديلا عاجلا في قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة، وذلك رغم مصادقة الحكومة الإسرئيلية عليها سابقا.