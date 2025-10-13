

القاهرة- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تصدق على قائمة احتياطية تضم 5 أسرى من غزة للإفراج عنهم في حال حدوث تعديلات، وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الدكتور حسام أبو صفية ضمن قائمة الأسرى الاحتياطية التي وافقت عليها الحكومة، إذ أن الإفراج عن أبو صفية مشروط بموافقة نتنياهو وكاتس في حال لم يكتمل عدد المفرج عنهم.