إعلام إسرائيلي: الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مشروط بموافقة نتنياهو وكاتس

كتب : مصراوي

04:30 ص 13/10/2025

حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان

القاهرة- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تصدق على قائمة احتياطية تضم 5 أسرى من غزة للإفراج عنهم في حال حدوث تعديلات، وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الدكتور حسام أبو صفية ضمن قائمة الأسرى الاحتياطية التي وافقت عليها الحكومة، إذ أن الإفراج عن أبو صفية مشروط بموافقة نتنياهو وكاتس في حال لم يكتمل عدد المفرج عنهم.

حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية نتنياهو موعد صفقة تبادل الأسرى موعد تبادل الأسرى استقبال الأسرى الفلسطينيين

