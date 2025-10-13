ترامب: السياسة السيئة لـ أوباما وبايدن تسببت بالنزاع في أوكرانيا



وكالات

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدارتي الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن مسؤولية النزاع في أوكرانيا.

قال ترامب للصحفيين على متن طائرته المتجهة إلى الشرق الأوسط: "لو كان هناك رئيس لا بأس به، ليس رئيس عظيم مثلي، بل رئيس لا بأس به، لما كان هناك نزاع بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "أود أن أقول إن هذه كانت سياسة سيئة لبايدن وأوباما"، مرجحا أن النزاع في أوكرانيا ما كان له أن يبدأ إن لم يكن هناك ما وصفه بـ "تزوير الانتخابات" في عام 2020، عندما خسر ترامب أمام جو بايدن.

وسبق لـ ترامب أن صرح مرارا بأن النزاع في أوكرانيا ما كان له أن يبدأ لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة، وأن كل ما حدث في أوكرانيا كان خلال ولاية الرئيسين الديمقراطيين أوباما وبايدن، وفقا لروسيا اليوم.