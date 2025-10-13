ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة.. لكنني حسنت حياة الكثيرين



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أنه سيدخل الجنة.

أضاف ترامب للصحفيين خلال حديثه عن إيقاف الحرب على غزة: "لا أعتقد أن هناك أي شيء سيدخلني الجنة، لا أعتقد أنني سأدخل الجنة".

وأوضح: "لست متأكدا من قدرتي على دخول الجنة، لكنني حسنت حياة الكثيرين".

وكان ترامب قد صرح لقناة "فوكس نيوز" في أغسطس أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد يدخله الجنة.

وعلق ترامب للصحفيين قائلا: "إنه كان يتصرف بعفوية بعض الشيء عندما صرح بذلك وقتها، لكنه لا يتوقع دخول الجنة بعد التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفقا لروسيا اليوم.