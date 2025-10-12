إعلان

"عبر 3 محاور في غزة".. حماس تكشف كواليس تسليم أسرى الاحتلال الأحياء

كتب : مصراوي

05:38 م 12/10/2025

صفقة تبادل الأسرى

قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنهم أجروا اتصالات مكثفة مع الوسطاء في مفاوضات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب غزة، من أجل تحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وأوضح القيادي بحماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن الوسطاء ما زالوا يعملون من أجل الوصول إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى رغم رفض الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية، جددت التزامها بالإفراج عن أسرى الاحتلال وفق الإطار الزمني المتفق عليه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إحصاء الأسرى الأحياء وتوزيعهم على نقاط داخل قطاع غزة تحضيرا للتسليم.

وأضاف: "وفدا المقاومة والصليب الأحمر يلتقيان الليلة للاتفاق على آلية تسليم أسرى الاحتلال"، مؤكدًا أن عملية تسليم أسرى الاحتلال ستتم عبر 3 محاور مختلفة في قطاع غزة.

