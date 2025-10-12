كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد لتدمير أنفاق حماس بغزة بعد إعادة الأسرى

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أمر قوات الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حماس بعد إعادة الأسرى من القطاع الفلسطيني.

وأضاف كاتس، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تدمير أنفاق حماس هو معنى تنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاحها وتجريدها من قدراتها"، وفق زعمه.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "التحدي الأكبر لنا بعد إعادة الأسرى سيكون تدمير جميع أنفاق حماس في غزة بشكل مباشر".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين أبلغ عائلات الأسرى بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح غد الاثنين.