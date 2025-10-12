

القاهرة- مصراوي

تحركت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، آلاف الأطنان من الغذاء والمستلزمات الطبية في طريقها إلى قطاع غزة، إذ أن 90% من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة مصرية.

وتستعد شاحنات وقود للدخول إلى غزة ضمن المساعدات الإنسانية، إذ أن المساعدات الإنسانية التي تتحرك من مصر إلى قطاع غزة تشمل سلال مواد غذائية وإغاثية، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.