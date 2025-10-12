آلاف الأطنان من الغذاء والمستلزمات الطبية في طريقها إلى قطاع غزة
كتب : مصراوي
07:48 ص 12/10/2025
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
القاهرة- مصراوي
تحركت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، آلاف الأطنان من الغذاء والمستلزمات الطبية في طريقها إلى قطاع غزة، إذ أن 90% من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة مصرية.
وتستعد شاحنات وقود للدخول إلى غزة ضمن المساعدات الإنسانية، إذ أن المساعدات الإنسانية التي تتحرك من مصر إلى قطاع غزة تشمل سلال مواد غذائية وإغاثية، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المساعدات الإنسانية شاحنات المساعدات الإنسانية المصرية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قطاع غزة