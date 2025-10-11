استعدادا لزيارة ترامب.. طائرات عسكرية أمريكية في طريقها إلى إسرائيل

مصراوي

تستعد قاعدة جوية قرب تل أبيب لاستقبال ست طائرات شحن عسكرية أمريكية من طراز بوينج C-17، في إطار التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الطائرات تُستخدم عادة في مهام النقل الاستراتيجي والتكتيكي، كما تُسهم في نقل القوات إلى مناطق مختلفة حول العالم.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، السبت، إلى أن الطائرات الأمريكية الضخمة تتجه نحو إسرائيل استعدادًا للزيارة، موضحة أن التحضيرات تأتي في ظل ترتيبات أمنية واسعة النطاق.

وبحسب موقع "أكسيوس"، من المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل صباح الاثنين، حيث سيلقي خطابًا أمام الكنيست ويجتمع مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتأتي الزيارة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة، وذلك عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق في ساعات الفجر الأولى.