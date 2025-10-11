فيديو وصور| اللجنة المصرية في قطاع غزة توفر وسائل نقل مجانية للنازحين

23 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو

شرطة حماس تعود إلى شوارع مدينة غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (صور)

صور جديدة ترصد عودة النازحين في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

مصراوي

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو تُظهر قيام اللجنة المصرية في قطاع غزة بتوفير وسائل نقل مجانية للنازحين.

اللجنة المصرية 🇪🇬 بقطاع غزة تنقل مجاناً النازحين من خانيونس والقرارة ودير البلح إلى مدينة غزة وشمال القطاع في شاحنات ضخمة pic.twitter.com/HB2gXPiQTv — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) October 11, 2025

ووفرت اللجنة المصرية في قطاع غزة وسائل نقل مجاني للنازحين من خانيونس والقرارة والدير إلى شمال غزة لتسهيل وصولهم.

وكانت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أعلنت أمس الجمعة، عن مشاركتها في دعم عملية عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، من خلال تسيير 100 شاحنة صباح السبت لنقل العائدين من مختلف المناطق، مؤكدة أن الأولوية في النقل ستكون لكبار السن والنساء والأطفال.

اللجنة المصرية 🇪🇬 بقطاع غزة تنقل مجاناً النازحين من خانيونس والقرارة ودير البلح إلى مدينة غزة وشمال القطاع في شاحنات ضخمة pic.twitter.com/3KwhW4BeMJ — 🏹🇦🇹Mohammed Al-Awamry🇦🇹🏹 (@AwamryMohammed) October 11, 2025

وأظهرت صور جديدة النازحين الفلسطينيين في غزة وهم يعودون إلى الأجزاء الشمالية من القطاع الذي مزقته الحرب، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر أمس الجمعة أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقًا على القطاع، نزح كل سكان شمال غزة تقريبًا.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، انسحبت القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات ستظل موجودة في مناطق مختلفة، محذرًا السكان من الاقتراب منها.