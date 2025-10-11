إعلان

فيديو وصور| اللجنة المصرية في قطاع غزة توفر وسائل نقل مجانية للنازحين

كتب : مصراوي

04:14 م 11/10/2025
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو تُظهر قيام اللجنة المصرية في قطاع غزة بتوفير وسائل نقل مجانية للنازحين.

ووفرت اللجنة المصرية في قطاع غزة وسائل نقل مجاني للنازحين من خانيونس والقرارة والدير إلى شمال غزة لتسهيل وصولهم.

وكانت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أعلنت أمس الجمعة، عن مشاركتها في دعم عملية عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع، من خلال تسيير 100 شاحنة صباح السبت لنقل العائدين من مختلف المناطق، مؤكدة أن الأولوية في النقل ستكون لكبار السن والنساء والأطفال.

وأظهرت صور جديدة النازحين الفلسطينيين في غزة وهم يعودون إلى الأجزاء الشمالية من القطاع الذي مزقته الحرب، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر أمس الجمعة أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقًا على القطاع، نزح كل سكان شمال غزة تقريبًا.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، انسحبت القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات ستظل موجودة في مناطق مختلفة، محذرًا السكان من الاقتراب منها.

