بعد تهديد ترامب.. تحول دراماتيكي في لهجة رئيسة فنزويلا المؤقتة



وكالات

دعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التعاون والسعي إلى علاقات محترمة في رسالة تصالحية جديدة صدرت ليل الأحد.

وبعد إلقاء خطابات عكست تحديا شرسا لإدارة ترامب في نهاية هذا الأسبوع، سجل بيان رودريجيز باللغة الإنجليزية على حسابها في إنستجرام تحولا دراماتيكيا في نبرتها.

وكتبت: "ندعو حكومة الولايات المتحدة للتعاون معنا في أجندة تعاون موجهة نحو التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي لتعزيز التعايش المجتمعي الدائم".

وتأتي رسالتها بعد وقت قصير من تهديد ترامب بأنها قد تدفع ثمنا باهظا للغاية إذا لم تلتزم بالمطالب الأمريكية.

من جانبه، قال مسؤول فنزويلي كبير، إن الحكومة ستبقى موحدة خلف الرئيس نيكولاس مادورو الذي أثار نبأ إلقاء قوات أمريكية القبض عليه حالة من الضبابية بشأن مستقبل الدولة الغنية بالنفط في أمريكا الجنوبية.

ويقبع مادورو حاليا في مركز احتجاز بنيويورك بانتظار مثوله أمام محكمة، الإثنين، بتهم تتعلق بالمخدرات، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب بالإطاحة به.

لكن في كراكاس، لا ​يزال كبار مسؤولي حكومة مادورو، الذين وصفوا اعتقاله هو وزوجته سيليا فلوريس بأنه اختطاف، يتولون زمام الأمور، وفقا لسكاي نيوز.