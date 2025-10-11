زيارة أمريكية إلى القوات الإسرائيلية في قطاع غزة

وكالات

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر (CENTCOM)، زاروا القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد انسحابها إلى الخط الأصفر.

وقال الأدميرال براد كوبر، في بيان اليوم السبت: "عدتُ للتو من زيارة داخل غزة لاطلاعكم على كيفية تقدمنا نحو إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بقيادة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، والذي سيعمل على تنسيق الأنشطة لدعم مرحلة ما بعد الصراع".

وأضاف "أبناء وبنات أمريكا بالزي العسكري يلبّون النداء لإحلال السلام في الشرق الأوسط، دعمًا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا المنعطف التاريخي"، مردفًا: "سيُنجز هذا الجهد العظيم من دون وجود أي قوات أمريكية على الأرض في غزة".

وفي وقتٍ سابق، كشف مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة بصدد نشر نحو 200 جندي في مركز تنسيق سيتم إنشاؤه داخل إسرائيل، بهدف دعم ومراقبة تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول، الذي نقلت عنه قناة الجزيرة، أن مهام القوة ستتركز على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وإدارة الجهود اللوجستية والأمنية المتعلقة بالاتفاق.

وأكد أن طلائع القوات الأمريكية بدأت بالوصول بالفعل، مشددًا في الوقت ذاته على أنه من غير المتوقع أن يتم نشر هذه القوات داخل قطاع غزة.