مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيرة روسية شمالي أوكرانيا



كييف- (د ب أ)

ذكرت سلطات الدفاع المدني اليوم السبت أن اثنين من عمال شركة طاقة لقيا حتفهما في هجوم بطائرة مسيرة روسية في منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وجاء في منشور على تطبيق تليجرام إن الطائرة المسيرة استهدفت مركبات خدمة تابعة للشركة في منطقة سيمينيفكا، التي تقع بالقرب من الحدود مع روسيا.

وتوفي رجل متأثرا بجراحه في موقع الحادث، بينما توفي الثاني في المستشفى. وأصيب أربعة موظفين آخرين.

وفي مدينة نيجين وسط منطقة تشيرنيهيف، استهدفت طائرات مسيرة منشآت بنية تحتية، مما تسبب في نشوب حريق سرعان ما أخمده عمال إنقاذ.

وقالت سلطات الدفاع المدني "على الرغم من خطر الهجمات المتكررة، يواصل موظفو الإنقاذ في تشيرنيهيف عملهم بوتيرة متزايدة لمساعدة هؤلاء المتضررين والتعامل مع تداعيات الهجمات الروسية".

وقال سلاح الجو إن روسيا هاجمت بشكل إجمالي أوكرانيا في الشمال والجنوب والشرق بـ78 طائرة مسيرة، خلال الليل.