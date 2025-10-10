لا تشمل البرغوثي وسعدات.. إسرائيل تنشر أسماء 250 أسيرًا ستفرج عنهم

مصراوي

نشرت إسرائيل، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء 250 أسيرًا فلسطينيًا وافقت على إطلاق سراحهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتضم القائمة أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وفتح والجبهة الشعبية، لكنها لا تشمل بعض القادة الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلًا عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.

ومن بين 250 سجينًا سيتم الإفراج عنهم، سيتم إطلاق سراح 15 إلى القدس الشرقية، و100 إلى الضفة الغربية، بينما سيُرحل الباقون إلى غزة أو إلى أي مكان آخر، بحسب قرار الحكومة الإسرائيلية الذي نُشر اليوم.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بعض التغييرات في اللحظة الأخيرة على القائمة في تصويت عبر الهاتف صباح الجمعة، بعدما وافق المفاوضون على استبدال 11 سجينًا تابعًا لفتح بآخرين تابعين لحماس، يقضي 9 منهم أحكامًا بالسجن مدى الحياة بينما يقضي الآخران أحكامًا بالسجن لمدة عامين تنتهي في يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه بالإضافة إلى الـ 250 سجينًا، ستفرج إسرائيل عن 1722 غزّيًا، بينهم 22 قاصرًا، اعتُقلوا خلال حرب غزة ولم يشاركوا هجوم 7 أكتوبر 2023، وفقًا لقرار الحكومة الاحتلال.

وستفرج إسرائيل عن الأسرى والجثث فورًا، وذلك بعدما تُفرج حماس عن جميع الأسرى الـ 48 المتبقين، بمن فيهم 20 على قيد الحياة.

ومن بين الـ 250 المقرر إطلاق سراحهم، إياد أبو الرب، قائد حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين بالضفة الغربية. وهو مسؤول عن تخطيط والإشراف على عدد من الهجمات، بما في ذلك تفجير انتحاري في شدموت ميحولا في يونيو 2003، وتفجير انتحاري في تل أبيب في فبراير 2004، وتفجير انتحاري في الخضيرة عام 2005. وبلغ إجمالي عدد القتلى في الهجمات الثلاث 13 شخصًا.

ومن المقرر أيضًا إطلاق سراح محمد زكارنة، وهو ناشط في حركة فتح خطط لهجوم عام 2009 الذي قُتل فيه سائق التاكسي جريجوري راجينوفيتش، ومحمد أبو الرب، الذي نفذ في عام 2017 هجوم طعن أدى إلى مقتل رؤوفين شميرلينج.

كما سيتم الإفراج عن محمود القواسمي، القيادي البارز في حماس والذي تم الإفراج عنه في صفقة شاليط، وتم إبعاده إلى غزة، ثم أُعيد اعتقاله خلال الحرب على غزة عام 2024.

لكن من جانبها، قالت وزارة شؤون الأسرى التابعة لحماس، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن هويات الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق. وبموجب هذه الموافقة، أصبح على الجيش الإسرائيلي سحب قواته إلى الخط المتفق عليه داخل قطاع غزة خلال 24 ساعة. وفي غضون 72 ساعة، يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الأسرى. ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية بحلول يوم الاثنين المقبل.