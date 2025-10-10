إعلان

هيجسيث: قطر لعبت دورًا كبيرًا في التوصل إلى الاتفاق التاريخي في غزة

كتب : مصراوي

08:44 م 10/10/2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن قطر لعبت دورًا كبيرًا في التوصل إلى الاتفاق التاريخي في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة خلال لقائه نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "يمكن لقطر الاعتماد علينا ونحن ممتنون لشراكتنا القوية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه خلال اجتماع لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قطاع غزة سعود بن عبد الرحمن قطر توقيع اتفاق غزة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة