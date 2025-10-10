هيجسيث: قطر لعبت دورًا كبيرًا في التوصل إلى الاتفاق التاريخي في غزة

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن قطر لعبت دورًا كبيرًا في التوصل إلى الاتفاق التاريخي في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة خلال لقائه نظيره القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "يمكن لقطر الاعتماد علينا ونحن ممتنون لشراكتنا القوية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر اليوم الجمعة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه خلال اجتماع لها.